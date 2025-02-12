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        Sivas'ta lise öğrencileri jandarmanın öğrenci temini konusunda bilgilendirildi

        Sivas'ta lise öğrencileri, jandarma subay ve astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:18
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        Sivas'ta lise öğrencileri jandarmanın öğrenci temini konusunda bilgilendirildi
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        Sivas'ta lise öğrencileri, jandarma subay ve astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının tanıtım faaliyeti kapsamında eğitim verdi.

        Eğitimde öğrenciler, jandarma subay ve astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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