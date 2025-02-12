Sivas'ta lise öğrencileri jandarmanın öğrenci temini konusunda bilgilendirildi

Eğitimde öğrenciler, jandarma subay ve astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının tanıtım faaliyeti kapsamında eğitim verdi.

Sivas'ta lise öğrencileri, jandarma subay ve astsubay öğrenci temini, başvuru şartları ve eğitim olanakları hakkında bilgilendirildi.

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