        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        17.01.2026 - 16:08
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.

        Sivasspor yarın Bodrum'a gidecek, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

        Sipay Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

