        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 17.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:22
        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.


        Yağışın etkili olduğu ilçede soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

        İlçeden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, donan ırmağın üzerinde yaklaşık 20 santimetrelik kar birikintisi oluştu.

        Kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kırık bir ağaç dalı üzerinde duran kartal dikkati çekti.


        Ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlatan Karayolları ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunu trafiğe açık tutmak amacıyla kar küreme ve yol temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

