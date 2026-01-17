Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.





İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.



Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların olduğu yerlere öncelik veriliyor.



Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

