Sivas'ta hükümlüler belediyede kamu yararına işlerde çalışacak

Sivas'ta hükümlüler, denetimli serbestlik kapsamında belediyede kamu yararına işlerde çalışacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi ile Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırmalarına dair işbirliği protokolü imzaladı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, toplum yararına yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini belirtti.

Uzun, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin belediye bünyesinde belirlenen alanlarda çalışmalarının sağlanacağını aktardı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise modern ceza infaz hukukunun en önemli ayaklarından birisinin denetimli serbestlik uygulamaları olduğuna dikkati çekti.

Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Aktaş, "Kamu kurumlarıyla yaptığımız protokollerle hükümlüleri suç işlemeye yönlendiren nedenleri ortadan kaldırmayı ve onları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Uzun ve Aktaş hazırlanan protokolü imzaladı.