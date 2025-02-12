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        Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi

        Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu, "Tasavvufi Nağmelerden İrfan Türküleri" konulu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:17
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        Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi
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        Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu, "Tasavvufi Nağmelerden İrfan Türküleri" konulu konser verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Mustafa Akpınar yönetimindeki koro tarafından katılımcılara tasavvuf musikisi ve irfan türküleriyle müzik ziyafeti sunuldu.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, burada yaptığı konuşmada, "Tasavvuf Musikisi Korosu'nun seslendirdiği irfan türküleriyle ne kadar değerli bir geleneğe sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu güzel gecede Yunus Emre, Aşık Ruhsati ve Aşık Veysel'i de eserleri ile yad ettik." ifadesini kullandı.

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