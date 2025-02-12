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        Şarkışla'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:05 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:05
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        Şarkışla'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerde ve beldelerde taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve özel eğitimdeki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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