Şarkışla'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerde ve beldelerde taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve özel eğitimdeki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği kaydedildi.