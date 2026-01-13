Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kardan folklor ekibi oluşturdu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, kardan folklor ekibi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:46
        Kardan folklor ekibi oluşturdu
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, kardan folklor ekibi oluşturdu.

        Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yunus Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.

        Sezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.

        Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.

        ​​​​​​​Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

