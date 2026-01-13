Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 871 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 871 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 871 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

