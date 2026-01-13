Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki kalp hastası için seferber oldu

        Sivas'ta kalp hastası kadın, kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 13.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:49
        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki kalp hastası için seferber oldu
        Merkeze bağlı Savcun köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

        Köyde kalan 53 yaşındaki kalp hastası kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.

        İlk müdahalesi evinde yapılan kalp hastası kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

