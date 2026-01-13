Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki kalp hastası için seferber oldu
Sivas'ta kalp hastası kadın, kar nedeniyle kapalı olan köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Savcun köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Köyde kalan 53 yaşındaki kalp hastası kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.
İlk müdahalesi evinde yapılan kalp hastası kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
