Sivas'ta ekiplerin karın iş makinesinin boyuna ulaştığı bölgede zorlu mesaisi

Kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığını belirten Gül, "Fırtınadan dolayı kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgeler var. Ekiplerimiz yolları ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ulaş İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının fırtınanın etkisiyle yaklaşık 3 metreye ulaştığı bazı bölgelerde kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mücadele veriyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ekipler, zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

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