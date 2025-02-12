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        Sivas'ta ekiplerin karın iş makinesinin boyuna ulaştığı bölgede zorlu mesaisi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde ekipler, zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:56
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        Sivas'ta ekiplerin karın iş makinesinin boyuna ulaştığı bölgede zorlu mesaisi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde ekipler, zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

        Son günlerde yoğun kar yağışı, özellikle kırsalda yaşayanları olumsuz etkiliyor.

        Ulaş İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının fırtınanın etkisiyle yaklaşık 3 metreye ulaştığı bazı bölgelerde kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mücadele veriyor.

        Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, AA muhabirine, ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunan köylerinde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi.

        Kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığını belirten Gül, "Fırtınadan dolayı kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgeler var. Ekiplerimiz yolları ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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