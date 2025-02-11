23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyona 33 ilden yaklaşık 500 sporcu katılım sağlıyor.

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