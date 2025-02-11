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        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı

        Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:23
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        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta başladı
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        Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyona 33 ilden yaklaşık 500 sporcu katılım sağlıyor.

        Şampiyonanın seremonisi ise yarın yapılacak.

        Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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