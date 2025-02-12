Sivasspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programlarla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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