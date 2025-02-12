Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programlarla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılışı yapıl...
        Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılışı yapıl...
        Sivas'ta 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Sivas'ta 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Sivas'ta lise öğrencileri jandarmanın öğrenci temini konusunda bilgilendiri...
        Sivas'ta lise öğrencileri jandarmanın öğrenci temini konusunda bilgilendiri...
        Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi
        Sivas Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi
        Sivas'ta ekiplerin karın iş makinesinin boyuna ulaştığı bölgede zorlu mesai...
        Sivas'ta ekiplerin karın iş makinesinin boyuna ulaştığı bölgede zorlu mesai...
        Şarkışla'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Şarkışla'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi