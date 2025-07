AK Parti'li Uygur: Gönlümüz ve soframız birdir

SİVAS'ta ‘Bir Sofrada Canlar’ programı kapsamında Alevi-Bektaşi kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Birliğimizi yazıyla değil, yaşanmışlıkla mühürlüyoruz. Çünkü sözümüz birdir. Çünkü gönlümüz ve soframız birdir. Yürekten inanıyorum ki bu birlik, bu beraberlik bu ülkenin en büyük zenginliğidir" dedi.

AK Parti Genel Merkezi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından ‘Bir Sofrada Canlar’ programı Sivas’ta gerçekleştirildi. Kentteki bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Alevi-Bektaşi kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

'AYNI DUADA BULUŞTUK'

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Bu toprakların hamurunda sevgi var, hoşgörü var, cana kıymet veren kadim bir irfan var. Biz o irfandan beslenerek çıktık yola. Balıkesir'de bir sofrada demokrasiyle, millet iradesinin vakarını teslim ettik. İstanbul'da teşkilat dedik. Birlikte yol yürümenin bereketini paylaştık. Bursa'da bir sofrada Rumeli, Balkan ile tarihimizin izini sürerken kardeşliğimizin köklerini yeniden yeşerttik. Bugün ise Selçuklu'nun emaneti, milli mücadele fişeğinin ateşlendiği, Aşık Veysel'in gönül yuvası kadim şehir Sivas'ta bir sofrada canlar ile bir aradayız. Bugün burada Yunus Emre'nin diliyle sevgiyi, Hacı Bektaşi Veli'nin nefesiyle birliği, Pir Sultan Abdal'ın yüreğiyle yaşatılan kardeşliği dile getiriyoruz. Biz birbirimizi yeni tanımıyoruz. Aynı yaylada yürüdük, aynı harmanda ter döktük, aynı duada buluştuk, yine aynı seherle uyandık. Sadece komşu değil, sadece hemşehri değil aynı maya ile yoğrulmuş, aynı gövdede can bulan bir milletiz biz. Burada kurulan bu sofra ne bir davetin cevabı ne bir eksikliğin telafisi bugün burada kurulan bu sofra öteden beri var olanın bugünkü halidir. Yani hakikatin kendisidir. Devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürüttüğü her adım iç içe geçmiş bir hikayenin birlikte okunmasıdır. Bugün burada sözünü ettiğimiz birlik sadece duyguda değil yapılan işlerde de karşılık bulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2022'de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığımız cem evlerimizin sesine, taleplerine kulak vererek birçok konuda somut adımlar attı. İhtiyaçlar dinlendi, talepler değerlendirildi. Çözümler ortak akılla şekillendirildi. Yürütülen her çalışma bir araya gelişin dayanışmanın ve karşılıklı saygının sonucu hayata geçti. Hacı Bektaşi Veli diyor ki 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' işte biz bugün burada bu çağrıya kulak veriyoruz. Birliğimizi yazıyla değil, yaşanmışlıkla mühürlüyoruz. Çünkü sözümüz birdir. Çünkü gönlümüz ve soframız birdir. Yürekten inanıyorum ki bu birlik, bu beraberlik bu ülkenin en büyük zenginliğidir. Rabb’im bu zenginliği korumayı, aramızdaki sevgiyi çoğaltmayı nasip eylesin. Bugün bu buluşmada paylaşılan her söz, geleceğe atılan bir tohumdur. Diliyorum ki bu muhabbet, sadece bugün değil, yarın da yankı bulsun. Yeter ki bu birlik eksik olmasın, sevgi daim, gönüller bir olsun" dedi.