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        Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:06
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        Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve atletik koşular yapan kırmızı beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular ise yenileme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Yeni transfer Benjamin Kimpioka da takımla çalışmalarda yer aldı.

        Sivasspor, günün ikinci antrenmanıyla Bolu kampındaki hazırlıklarına devam edecek.

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