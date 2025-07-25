Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular ise yenileme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve atletik koşular yapan kırmızı beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

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