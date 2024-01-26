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        Sivas'ta otomobilin çarptığı aydınlatma direği polis aracının üzerine devrildi

        Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir kazaya müdahale eden polis aracının üzerine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:57
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        Sivas'ta otomobilin çarptığı aydınlatma direği polis aracının üzerine devrildi
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        Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir kazaya müdahale eden polis aracının üzerine devrildi.

        Alınan bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde A.G'nin kullandığı 58 FF 272 plakalı minibüs devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.B. (14) yaralandı.

        Yaralı sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, N.K. idaresindeki 58 EL 559 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kırılan aydınlatma direği, polis aracının üzerine devrildi.

        Bu kazada ise sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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