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        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla buluştu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakam Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:47
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        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla buluştu
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakam Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Zafer, ilçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alarak taleplerini dinledi.

        Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından köy ve mahalle muhtarlarına salgın hastalıklar için alınması gereken tedbirler anlatıldı.

        Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Burak Öztürk, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi yetkilileri ve ilçe belediye personelleri katıldı.

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