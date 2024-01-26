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        Suşehri Belediyesi kapalı otoparklı iş yerleri yapacak

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, esnaflara destek olmak amacıyla kapalı otoparklı iş yeri yapılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:46
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        Suşehri Belediyesi kapalı otoparklı iş yerleri yapacak
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, esnaflara destek olmak amacıyla kapalı otoparklı iş yeri yapılacağı belirtildi.

        Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, Eski Hükümet Konağı yerine yapılan şehir kent meydanının yanında bulunan, mülkiyeti belediye ait 1200 metrekare alana iki katlı otopark ve üzerine 2 katlı 10 adet iş yeri yapılacağını söyledi.

        Yüksel, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Çalışmanın projesi tamamlanmış olup, inşallah kısa sürede ihale çalışmalarına çıkmış olacağız. Çünkü ilçe merkezinde iş yeri sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu sebeple bir nebze iş yeri sıkıntısı çözmek amacıyla bu projemizi hazırlattık. Sadece ihale aşaması kaldı. Onu da kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

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