Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Macaristan ekibi Ujpest FC'de forma giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau formasını giyen Djordje Nikolic 2022 yılından beri Újpest'ta forma giyiyordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
        Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
        Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 14 kişi yaralandı
        Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi, 14 kişi yaralandı
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        Sivas'ta 4 kişiye saldırıp yaralayan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest
        Sivas'ta 4 kişiye saldırıp yaralayan köpeğin sahibi adli kontrolle serbest
        Misafirliğe giden anne ve çocuklarına köpek saldırdı: 4 yaralı
        Misafirliğe giden anne ve çocuklarına köpek saldırdı: 4 yaralı