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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:46
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        Sivas'a45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa Köyü yakınlarında içerisinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. 

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Sivas -

        2024-01-26 13:46:00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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