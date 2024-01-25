Ulaş Belediye Başkanı İlbey, en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "2023 Yılının Enleri" anketinde en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "2023 Yılının Enleri" anketinde en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.

İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan sonuç nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyledi.

Göreve geldiğinde parti rozetini çıkartarak ilçeye hizmet ettiğini belirten İlbey, "Siyasi çekişmelerden uzak olumlu çalışmalar yaptık. Gönül belediyeciliği düşüncesiyle çıktığım ilçeme, hizmet yolunda 5 yıl önce vaat de bulunduğum tüm projelerimin tamamını hayata geçirdim." dedi.

Üretim odaklı ve ilçe halkının yaşam standardını yükseltecek projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren İlbey, "İlçemizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızla birlikte çalışacağız. 5 yıl önce Ulaşlılara hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla bir kez daha Ulaş Belediye Başkanı adayı oldum." diye konuştu.