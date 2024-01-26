İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki sivillerin olası bir kara savaşında savaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Sanders, ordularının değişen dünyada ortaya çıkan tehditlere yanıt veremeyecek kadar küçük olduğunu da sözlerine ekledi.

Sanders açıklamasında "Gerektiğinde toplumlarımızı savaş durumuna getirebilmek için hazırlık yapmak ve gerekli adımlar atmak artık sadece ihtiyaç değil aynı zamanda zorunluluktur. Rusya tehdidinin yakınlığını daha şiddetli hisseden Doğu ve Kuzey Avrupa'daki dostlarımız, şimdiden ihtiyatlı davranarak ulusal seferberliğin temellerini atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık ordusunun şu anda yaklaşık 75 bin tam eğitimli profesyonel askerden oluştuğu tahmin ediliyor. İngiliz donanması ve hava kuvvetlerinde de 60 bin asker daha bulunduğu öngörülüyor.

2027 YILINA KADAR 120 BİN HEDEFİ İngiltere gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sini ordusuna harcıyor. İngiliz hükümeti bu rakamın yüzde 2,5'e çıkacağını söylese de, uzun zamandır daha fazla askeri harcama yapılmasını savunan Sanders, ordunun 2027 yılına kadar yaklaşık 120 bin askerlik bir kuvvete ulaşması gerektiğini ve bunun bile 'tam olarak yeterli olmadığını' söyledi. REKLAM Sanders konuya ilişkin "Ukrayna, savaşları düzenli orduların başlattığını, 'vatandaş ordularının' ise savaşı kazandığını bize gösteriyor" dedi. Birleşik Krallık'taki diğer üst düzey savunma yetkilileri, Rusya da dahil olmak üzere artan uluslararası tehditlere ilişkin endişelerini sık sık dile getiriyor. Ocak ayının başlarında Savunma Bakanı Grant Shapps, 'savaş sonrası dünyadan savaş öncesine' geçiş yaşandığı için İngiltere'nin kendisini yeniden konumlandırması gerektiğini söylemişti. Shapps konuşmasında "Eski düşmanlar yeniden canlandırılıyor. Yeni düşmanlar şekilleniyor. Savaş hatları yeniden çiziliyor. Tanklar kelimenin tam anlamıyla Avrupa'nın Ukrayna çimlerinin üzerinde. Dünya düzeninin temelleri kökünden sarsılıyor. Biz bu yol ayrımında duruyoruz. İnanıyorum ki, gerçekte, başka bir seçim yok. Özgürlüklerimizi garanti altına almak için hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

"HER ŞEYİN BARIŞ İÇİNDE OLMAYACAĞINI ANLAMAMIZ GEREKİYOR" Öte yandan hazırlıklarını yapan tek ülke İngiltere değil. ABD ve NATO müttefikleri bu hafta, ittifakın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük savaş oyunları olacak bir ay sürecek tatbikata başladı. Reuters haber ajansına göre, Steadfast Defender 2024 tatbikatlarında müttefik ülkelerden yaklaşık 90 bin askerin NATO'nun ilk bölgesel savunma planlarından bazılarının provasını yapması bekleniyor. NATO askeri komitesi başkanı Hollandalı Amiral Rob Bauer, "Yarın her şeyin ters gideceğini söylemiyorum. Ancak barış içinde olacağımızın kesin olmadığını anlamamız gerekiyor ve bu yüzden planlarımız var" dedi. * Haberin görseli Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.