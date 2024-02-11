Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Azizbek Turgunboev), Caner Osmanpaşa, Poungouras, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Charisis (Dk. 70 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 70 Menig), Manaj (Dk. 88 Caktas)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 65 Benhur Keser-Dk. 71 Gustavo), Gaich (Dk. 65 Minchev)
Gol: Dk. 30 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 67 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)
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