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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:44
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Azizbek Turgunboev), Caner Osmanpaşa, Poungouras, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Charisis (Dk. 70 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 70 Menig), Manaj (Dk. 88 Caktas)

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 65 Benhur Keser-Dk. 71 Gustavo), Gaich (Dk. 65 Minchev)

        Gol: Dk. 30 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 58 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 67 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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