Zara'da Çakmaktaş anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan Alaeddin Çakmaktaş Hatıra Ormanı'na düzenlenen törenle çam fidanı dikildi.

Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, törende yaptığı konuşmada, bir değer, bir ağabey olan Alaeddin Çakmaktaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çakmaktaş'ın adının uzun yıllar görev yaptığı Zara ilçesinde yaşatılacağını belirten Buyuran, "Bu hatıra ormanının kurulması çok anlamlı oldu. Bu orman adıyla uzun yıllar yaşayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ailesine bir kez daha sabır diliyorum." dedi.