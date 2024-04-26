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        Zara'da Çakmaktaş anısına hatıra ormanı oluşturuldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:41
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        Zara'da Çakmaktaş anısına hatıra ormanı oluşturuldu
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        Sivas'ın Zara ilçesinde kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan Alaeddin Çakmaktaş Hatıra Ormanı'na düzenlenen törenle çam fidanı dikildi.

        Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, törende yaptığı konuşmada, bir değer, bir ağabey olan Alaeddin Çakmaktaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Çakmaktaş'ın adının uzun yıllar görev yaptığı Zara ilçesinde yaşatılacağını belirten Buyuran, "Bu hatıra ormanının kurulması çok anlamlı oldu. Bu orman adıyla uzun yıllar yaşayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ailesine bir kez daha sabır diliyorum." dedi.

        Törene, Çakmaktaş'ın ailesinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Geyik, Orman İşletme Müdürü Murat Metin, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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