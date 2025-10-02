Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta içme suyu hattındaki yenileme çalışmasında sona gelindi

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentteki altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu şebekesi yenileme çalışmasında sona geldiklerini söyledi.

        Giriş: 02.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:40
        Sivas'ta içme suyu hattındaki yenileme çalışmasında sona gelindi
        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentteki altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu şebekesi yenileme çalışmasında sona geldiklerini söyledi.

        Sivas Belediyesi, eskiyen çelik su borularını ve yeni su borularını Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nin bahçesinde sergiledi.

        Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yenileme çalışması yapılan bölgelerde yeraltına çıkarılan eski boruları sergilediklerini belirtti.

        Amaçlarının kayıp kaçak oranının kamuoyuna anlatmak olduğunu aktaran Uzun, "Göreve geldiğimiz zaman suda kayıp kaçak oranı yüzde 53'tü bunu görünce ilk yapılması gereken de alt yapıya önem vermekti. Biz de arkadaşlarımız ile hemen planlamasını yaparak en sorunlu bölgelerdeki çelik hatlardan başlayarak altyapıda kayıp kaçakta ciddi bir mücadeleye girdik." dedi.

        Uzun, Su Yönetimi Acil Eylem Planı (SCADA ) kapsamında yıl sonu itibarıyla şehrin 11 farklı noktasında yeni sistemin yerleştirileceğini ifade ederek, "Hedefimiz üç yıl içerisinde bu sayıyı 40'a çıkarmak, peki bunu yaparak ne tasarruf sağladınız diyebilirsiniz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tasarruf saniyede 25 litre, çarptığımız zaman 800 metreküp sadece SCADA'dan dolayı tasarruf sağlamışız. 12 milyon 800 bin lira bu sistemden dolayı tasarruf sağlamışız." diye konuştu.

        4 Eylül Barajı'nda doluluk oranının yüzde 9 seviyesinde olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

        "Pusat Özen Barajı'nda bu yıl içerisinde tarımsal sulamayı valilik ile birlikte yasakladık. Eğer yasaklamamış olsaydık, bu sene su biterdi. Biz belediye olarak su konusunda çok hassasız, bir daha bu şehrin susuz kalmasını istemiyoruz. Ayrıca yeni başladığımız Koç Beydilli Regülatörü su kaynağımız önümüzdeki yıl, bu aylar içerisinde tamamlanmış olacak. Bitmesiyle birlikte buradan 16,3 milyon metreküp su almış olacağız. Bu da Pusat Özen Barajı'nın iki katı, inşallah Koç Beydilli Regülatörü, bir yandan kayıp kaçak ile mücadele, iki tane yeni bulunan su kaynaklarını da şehrimize kazandırınca 4 Eylül Barajı'nı yavaş yavaş yukarı doğru yükselteceğiz. Su konusunda zengin bir şehir değiliz, bu yüzden dolayı tüm vatandaşlarımızın suyu doğru yönetmesi, doğru kullanması lazım, tasarruf çok önemli."

        Uzun, görev süresince, yağmur suyu hatlarında 22, kanalizasyon hatlarında 32, içme suyu hatlarında da toplamda 64 kilometre hattın değiştirildiğini sözlerine ekledi.

