Sivas'ta içme suyu hattındaki yenileme çalışmasında sona gelindi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentteki altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu şebekesi yenileme çalışmasında sona geldiklerini söyledi.

Sivas Belediyesi, eskiyen çelik su borularını ve yeni su borularını Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nin bahçesinde sergiledi.

Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yenileme çalışması yapılan bölgelerde yeraltına çıkarılan eski boruları sergilediklerini belirtti.

Amaçlarının kayıp kaçak oranının kamuoyuna anlatmak olduğunu aktaran Uzun, "Göreve geldiğimiz zaman suda kayıp kaçak oranı yüzde 53'tü bunu görünce ilk yapılması gereken de alt yapıya önem vermekti. Biz de arkadaşlarımız ile hemen planlamasını yaparak en sorunlu bölgelerdeki çelik hatlardan başlayarak altyapıda kayıp kaçakta ciddi bir mücadeleye girdik." dedi.

Uzun, Su Yönetimi Acil Eylem Planı (SCADA ) kapsamında yıl sonu itibarıyla şehrin 11 farklı noktasında yeni sistemin yerleştirileceğini ifade ederek, "Hedefimiz üç yıl içerisinde bu sayıyı 40'a çıkarmak, peki bunu yaparak ne tasarruf sağladınız diyebilirsiniz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tasarruf saniyede 25 litre, çarptığımız zaman 800 metreküp sadece SCADA'dan dolayı tasarruf sağlamışız. 12 milyon 800 bin lira bu sistemden dolayı tasarruf sağlamışız." diye konuştu.