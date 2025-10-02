Habertürk
        Sivas Devlet Tiyatrosu, "Berlin Berlin" oyunu ile sahnesini açıyor

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi) adlı oyunla sahnesini açıyor.

        Giriş: 02.10.2025 - 09:27 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:27
        Sivas Devlet Tiyatrosu, "Berlin Berlin" oyunu ile sahnesini açıyor
        Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras tarafından kaleme alınan, Ebru Kara tarafından Türkçeye çevrilen oyunun yönetmenliğini Tayfun Güneyer üstleniyor.

        Diğer yandan yeni sezonda dünya tiyatrosundan örneklerin de Sivas seyircisiyle buluşacağı belirtildi.

        Absürd tiyatro hareketinin önemli temsilcisi Eugene Ionesco'nun yazdığı "Macbett", Emmanuelle Marie'nin yazdığı "Beyaz", Branko Ruzic’in yazdığı "Donör" ve Adam Szymkowicz'in yazdığı "Başıboş" adlı oyunlar yeni sezonda seyirciyle buluşacak.

        Yeni sezonda ayrıca Asiye Demet Köse ve Volkan Ateş Gündüz'ün yazdığı milli mücadele yıllarını anlatan "1919 Şafak", Özlem Saraç'ın kaleme aldığı "Antre", Toygun Orbay'ın yazdığı "Yirmibironbeş Treni" ve Dinçer Sümer'in yazdığı "Karacaoğlan" adlı oyunlar da tiyatroseverlerle buluşacak.

        Ayrıca yeni sezonda, çocuk seyirciler için de Cengiz Özek'in yazıp ve yönettiği "Benim Küçük Yıldızım", Erkan Uyanıksoy'un kaleme alıp yönettiği "Tebeşir Ağacı", Meriç Coşar'ın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Pofu", James Matthew Barrie'nin yazdığı ve Ozan Kalkan'ın yönettiği "Peter Pan" adlı oyunlar çocuklar için sahnelenecek.

        Berlin Berlin oyunu bugün ve yarın saat 19.30'da, 5 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

        Oyunun biletleri "www.biletinial.com" adlı internet sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

