        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da üniversite öğrencilerinden "Yalnız Değilsin" projesi

        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla "Yalnız Değilsin" projesi kapsamında yaşlı vatandaşlara pazar alışverişlerinde yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:58
        Zara'da üniversite öğrencilerinden "Yalnız Değilsin" projesi
        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla "Yalnız Değilsin" projesi kapsamında yaşlı vatandaşlara pazar alışverişlerinde yardımcı oldu.

        Zara Yurt Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler ilçede kurulan halk pazarında alışveriş yapan yaşlı vatandaşların erzaklarını taşımalarına yardımcı oldu.

        Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan yurt müdürü Sema İşcan, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz, pazar alanında alışverişlerini yapan ve erzaklarını taşımakta güçlük çeken yaşlılarımıza yardımcı olarak, onlarla sohbet etmektedirler. Toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu buluşmada gençlerimiz yardımlaşmanın önemini gördüler." dedi.

        Üniversite ile ilçe arasında köprü olacak projelerin devam edeceğini ifade eden İşcan, öğrencilerin toplumsal ve sosyal sorumlulukları yerine getirerek çevreye örnek teşkil ettiklerini de söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

