Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin S. (34) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Melisa (16) ve Umutcan Şimşek'in (22) annesi Ayşegül Şimşek ile yakınları, avukatlar ve tanıklar, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Hüseyin S, tuzağa düşürüldüğünü ileri sürerek, "Maktullerin yaşadığı apartmana dahi girmedim. Evlerinden herhangi bir şey çalıp zarar vermedim. Bıçak taşımıyorum. Cinayette kullanılan bıçak bana ait değil. Maktullerin babası beni dolandırmıştı. Ayrıca bir dönemde televizyona çıkmışlardı. O tarihte bir telefon görüşmesi yaptım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, binaya giren gözlük ve maskeli kişi ile market ve cami şadırvanındaki şahsın görüntülerini izleterek kendisi olup olmadığını sordu.

Binaya gireni tanımadığını iddia eden sanık, market ve şadırvandaki kişinin ise kendisi olduğunu kabul etti. Hüseyin S, şadırvanda kıyafet değiştirdiğini, çöp kenarına bıraktığı anlatarak, "Kıyafetlerim bana tuzak kuran kişiler tarafından alınmış ve binaya o kıyafetlerle girilmiş olabilir." iddiasında bulundu. Mahkeme heyeti başkanının "sana kimler tuzak kurmuş olabilir?" sorusu üzerine sanık, öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in 2020 yılından beri kayıp olan babaları Uğur Şimşek'in kendisini dolandırdığını, bununla alakalı olabileceğini öne sürdü. Öldürülen Şimşek kardeşlerin ellerine bağlanan plastik kelepçelerde kendisine ait DNA örneklerinin bulunduğunun sorulması üzerine Hüseyin S, olaydan 2 hafta önce evine gelen kişilerin kendisini polis olarak tanıtarak, DNA örneklerini aldığını, bunun da tuzağın bir parçası olabileceğini iddia etti. Duruşmaya daha önce olduğu gibi öldürülen çocuklarının fotoğraflarının basılı olduğu tişörtle gelen anne Ayşegül Şimşek, sanığın da çocuk sahibi olduğunu belirterek, "Onun da önüne 2 çocuğunun cesedini koysunlar, bakalım ne hissedecek? Ben kısasa kısas istiyorum, adalet istiyorum." dedi.

Bu sırada davayı izlemek için salonda bulunan Ayşegül Şimşek'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın tüm suçlamalardan, takdir hakkı kullanılmadan cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanık Hüseyin S, suçsuz olduğunu, adli kontrol şartıyla salıverilmesini veya ev hapsine çıkarılmayı istedi. Tedavi gördüğü akıl ve ruh sağlığı hastanesinden kendi isteğiyle duruşmaya katılmak için geldiğini anlatan sanık, tahliye talebinin reddi halinde tam teşekküllü bir hastanede tedavi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi. - Olay Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.