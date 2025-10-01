Habertürk
Habertürk
        Zara'da veli çalıştayı düzenlendi

        Zara'da veli çalıştayı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde veli çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:09
        Zara'da veli çalıştayı düzenlendi
        Sivas'ın Zara ilçesinde veli çalıştayı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya ilçe genelindeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin velileri katıldı.

        Çalıştayda eğitimciler Berna Şimşek, Sevgi Yiğit Gökışdan, Adem Kurt ve Yasin Türk akademik başarı, sınav kaygısı, sosyal medya kullanımı ve riskleri, değerler eğitimi, motivasyon, bireysel farklılıklar ve grup çalışmaları, şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirme yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin çocuk gelişimi, eğitim süreçleri ve aile içi iletişim konularında bilinçlenmesini sağlamak ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

        Çıkan sonuçlara göre okul müdürleriyle değerlendirmeler yapacaklarını belirten Kalkan, "Eğitimin ve çocuklarımızın başarısı için projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Çalıştayımıza ilçemizdeki 12 farklı okuldan 5'er kişi olmak üzere toplam 60 velimiz katıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

