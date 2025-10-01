Gemerek Kaymakamı Koca, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise kendilerini yalnız bırakmayan Koca'ya teşekkür etti.

Koca, yaşlıların toplumun değerli birer çınarı olduğunu belirterek, "Büyüklerin duaları ve tecrübeleri toplum için yol gösterici, her zaman onların yanındayız." dedi.

Kaymakam Koca, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

