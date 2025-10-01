Habertürk
        Sivas Haberleri

        Gemerek Kaymakamı Koca, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:19
        Gemerek Kaymakamı Koca, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

        Kaymakam Koca, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

        Koca, yaşlıların toplumun değerli birer çınarı olduğunu belirterek, "Büyüklerin duaları ve tecrübeleri toplum için yol gösterici, her zaman onların yanındayız." dedi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise kendilerini yalnız bırakmayan Koca'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

