Gemerek'te ilçe esnafı denetlendi
Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri esnafı denetledi.
Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri esnafı denetledi.
Ekipler, ilçe merkezinde esnafa yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama şartları ve genel mevzuata uygunlukları kontrol edildi.
Esnafa mevzuat hakkında bilgilendirme yapılırken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.