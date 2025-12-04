Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 18 gündür sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.

        04.12.2025 - 14:11
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 18 gündür sürüyor
        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.

        Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

        Madende 5 farklı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 8 araç, 39 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

        Zaman zaman toprak kaymalarının yaşandığı bölgede, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

