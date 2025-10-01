Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İlçeye bağlı Samankaya köyünde E.Ö. ve Ç.T. arasında iddiaya göre ailevi mesele yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışma sonucu E.Ö. av tüfeği ile Ç.T'nin yaşadığı eve ateş etti. Açılan ateş sonucu Ç.T. ile evde bulunan kızı Z.İ.T. ayaklarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.

        Bunun üzerine Ç.T. silahla E.Ö'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden tabanca mermisi sonucu ağır yaralanan E.Ö. ile Ç.T. ve Z.İ.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Durumu ağır olan E.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Zara'da üniversite öğrencilerinden "Yalnız Değilsin" projesi
        Zara'da üniversite öğrencilerinden "Yalnız Değilsin" projesi
        Gemerek Kaymakamı Koca, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulund...
        Gemerek Kaymakamı Koca, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulund...
        Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına...
        Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına...
        Sivas'ta "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı
        Sivas'ta "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı
        Ankara'dan gelip, Sivas'ta 2 kardeşi öldüren sanık: Tuzağa düşürüldüm
        Ankara'dan gelip, Sivas'ta 2 kardeşi öldüren sanık: Tuzağa düşürüldüm
        Zara'da veli çalıştayı düzenlendi
        Zara'da veli çalıştayı düzenlendi