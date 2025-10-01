Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Samankaya köyünde E.Ö. ve Ç.T. arasında iddiaya göre ailevi mesele yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonucu E.Ö. av tüfeği ile Ç.T'nin yaşadığı eve ateş etti. Açılan ateş sonucu Ç.T. ile evde bulunan kızı Z.İ.T. ayaklarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.

Bunun üzerine Ç.T. silahla E.Ö'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden tabanca mermisi sonucu ağır yaralanan E.Ö. ile Ç.T. ve Z.İ.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan E.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.