Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu

Tavşanların kar üzerinde gezinti yaptığı bölgede, mesire alanında bulunan şelale de dondu.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği il merkezinde, Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları ile Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Hasbahçe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

