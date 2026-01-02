Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu

        Sivas'ta, gece etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:46
        Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu
        Sivas'ta, gece etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

        Termometrelerin sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği il merkezinde, Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları ile Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Hasbahçe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

        Tavşanların kar üzerinde gezinti yaptığı bölgede, mesire alanında bulunan şelale de dondu.

        Öte yandan, belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken kar ve buz kütlelerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

