Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla kampüsteki bir kafeterya önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın bildirisini okuyan Genç İHH Başkanı Ayhan Çiftçi, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil, insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin'de yıllardır süren işgal ve son dönemde artan saldırıların büyük bir insani felakete dönüştüğünü vurgulayan Çiftçi, "Binlerce masum sivil hayatını kaybetti, 100 binlercesi evlerinden edildi. Bu ağır bedeli hiç suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor." dedi.

Gruptaki bazı kişilerin kucaklarında kefene sarılı bebek maketi taşıdıkları görüldü.