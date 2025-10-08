Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla kampüsteki bir kafeterya önüne kadar yürüdü.

        Burada grup adına basın bildirisini okuyan Genç İHH Başkanı Ayhan Çiftçi, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil, insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Filistin'de yıllardır süren işgal ve son dönemde artan saldırıların büyük bir insani felakete dönüştüğünü vurgulayan Çiftçi, "Binlerce masum sivil hayatını kaybetti, 100 binlercesi evlerinden edildi. Bu ağır bedeli hiç suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor." dedi.

        Gruptaki bazı kişilerin kucaklarında kefene sarılı bebek maketi taşıdıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        El dokuması halı ve kilimleri resimlerine 'tuval' yaptı
        El dokuması halı ve kilimleri resimlerine 'tuval' yaptı
        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı
        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı
        Sivas Gazeteciler Cemiyetinden engeli vatandaşlara destek
        Sivas Gazeteciler Cemiyetinden engeli vatandaşlara destek
        Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sivas'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
        Sivas'ta park halindeki hafif ticari araç yandı