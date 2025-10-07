Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta park halindeki hafif ticari araç yandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın yandığı ve kendiliğinden hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:56 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın yandığı ve kendiliğinden hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gültekin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan 58 HJ 471 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle aniden yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlama çevrede paniğe neden oldu.

        Öte yandan, yanan aracın bir anda hareket ederek arkasında bulunan otomobillere çarpması da çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 5 bin öğrenci Filistin için yürüdü
        Sivas'ta 5 bin öğrenci Filistin için yürüdü
        Zara'da hayırsever iş insanından öğrencilere kırtasiye ve okul forması dest...
        Zara'da hayırsever iş insanından öğrencilere kırtasiye ve okul forması dest...
        Ulaş'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz kurs açıldı
        Ulaş'ta YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz kurs açıldı
        Sivas'ta yetiştirilen zeron buğdayından organik bulgur üretildi
        Sivas'ta yetiştirilen zeron buğdayından organik bulgur üretildi
        Sivas'ta kadınlardan Filistin için 'sessiz' zincir
        Sivas'ta kadınlardan Filistin için 'sessiz' zincir
        Sivasspor-Serikspor maçının ardından
        Sivasspor-Serikspor maçının ardından