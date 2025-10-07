Sivas'ta park halindeki hafif ticari araç yandı

Öte yandan, yanan aracın bir anda hareket ederek arkasında bulunan otomobillere çarpması da çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlama çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gültekin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan 58 HJ 471 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle aniden yanmaya başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın yandığı ve kendiliğinden hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

