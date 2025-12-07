Habertürk
        Sivas'ta cezaevi ring aracının devrildiği kazada yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde dün cezaevi ring aracının devrildiği kazada yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi.

        Giriş: 07.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:23
        Sivas-Erzurum kara yolundaki kaza sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 8’inin tedavisi tamamlandı.

        Kazazedelerden 8'i taburcu edildi, bir yaralının Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Erzurum’dan Antalya’ya giden R.K. yönetimindeki 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, dün Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrilmiş, kazada araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralanmıştı.

