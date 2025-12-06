Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Giriş: 06.12.2025 - 22:15 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:15
        GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı
        Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Erzurum’dan Antalya’ya giden, R.K. yönetimindeki 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sivas Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kaza sonucu araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7, Adalet Bakanlığına bağlı 2 personel yaralanmış ve yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, kazaya karışan ring aracında herhangi bir mahkumun bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        - Sivas Valisi Şimşek yaralı personeli hastanede ziyaret etti

        Valilikten yapılan ikinci açıklamada, kazada yaralanan personelin Zara Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazanın ardından her iki hastaneye giderek tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

        Yapılan tetkikler ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Şimşek, yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tetkik ve muayenelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Şimşek, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

