GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Erzurum’dan Antalya’ya giden, R.K. yönetimindeki 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kaza sonucu araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7, Adalet Bakanlığına bağlı 2 personel yaralanmış ve yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, kazaya karışan ring aracında herhangi bir mahkumun bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.