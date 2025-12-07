Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
M.C.K. (54) yönetimindeki 34 ALU 175 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Sevindik köyü yakınlarında yol kenarındaki menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.