Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) ve Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, Sivas Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Çok sayıda vatandaş ve öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile döviz ve pankartlarla Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından grup adına açıklama yapan Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Niğde

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile öğrenci kulüpleri, Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi Camisi önünde toplandı.

Filistinlilerle kardeş olduklarını haykırdıklarını ifade eden Aktaş, "Gazze'de her gün gençler, çocuklar, kadınlar hayattan koparılıyor. Kitaplarını taşıması gereken eller, bombaların gölgesinde yaşamak zorunda bırakılıyor. Filistin halkı, İsrail'in kuruluşundan bu yana süregelen işgal, şiddet ve etnik temizlik politikalarının en ağır biçimiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Merkez yemekhane binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ile Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirerek Atatürk Caddesi'nden Valilik Kavşağı'na kadar ilerledi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İlim, Fikir ve Medeniyet Topluluğu Başkanı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Bina, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Gazze soykırımının ikinci yılında bir araya geldiklerini söyledi.

Bina, vicdan sahibi herkesin dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun, bu zulme karşı çıkması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bizler, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri olarak bugün burada bir araya gelerek zulme karşı sesimizi yükseltiyor ve 'Filistin halkı yalnız değildir' diyoruz." dedi

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, Filistin bayraklarını simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Yürüyüşe, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öte yandan, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla da yürüyüş düzenlendi.