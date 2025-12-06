Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz özel diş polikliniği hizmeti sürüyor

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesi'nde şehit yakınları ve gazilere haftada bir gün özel poliklinik hizmeti devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz özel diş polikliniği hizmeti sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesi'nde şehit yakınları ve gazilere haftada bir gün özel poliklinik hizmeti devam ediyor.

        Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ile SCÜ Rektörü Prof. Dr. Şengönül tarafından 31 Temmuz'da imzalanan protokol kapsamında bu zamana kadar 25 şehit yakını ile 40 gazi hizmetten yararlandı.

        Cuma günleri fakülteye giden aileler, öğretim üyeleri ve uzman personel tarafından öncelikli olarak kabul edilerek, detaylı diş taramaları ile tedavileri ücretsiz yapılıyor.

        Rektör Şengönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilere hizmet vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Şehit yakınlarını ve gazileri üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Şengönül, 31 Temmuz'da imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 25 şehit yakını ile 40 gazinin tedavisinin yapıldığını ifade etti.

        Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının tüm tedavi taleplerinin yüzde 100 oranında tamamlandığını anlatan Şengönül, "Tedaviler uzman hekimlerimiz ve uzman asistanlarımız tarafından itinayla yürütülmektedir. Yaptığımız anlaşmanın sadece yazıda kalmadığını, ailelerimize sorarak teyit ettim. Bu hizmetlerimizden kendileri de oldukça memnun. Toplumsal sorumluluk bilinciyle de ülkemize değer katmayı görev biliyoruz. Biz inanıyoruz ki bir toplumun gerçek büyüklüğü kahramanlarına ve onların değerli ailelerine verdiği saygı ile ölçülür." diye konuştu.

        Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise hizmette emeği geçenlere teşekkür ederek, özel bir proje olduğunu dile getirdi.

        Tedavi gören gazilerden Hakan Kaya da sıra beklemeden randevularını alıp diş tedavisini yaptırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta doğum sayısı düşüyor Sivas'ta geçen yıl ocak-temmuz aylarında doğu...
        Sivas'ta doğum sayısı düşüyor Sivas'ta geçen yıl ocak-temmuz aylarında doğu...
        Şehit yakınları ve gazilere özel poliklinik açıldı, tüm hizmetler ücretsiz...
        Şehit yakınları ve gazilere özel poliklinik açıldı, tüm hizmetler ücretsiz...
        Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü...
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü...
        Kasım yağışları, kuruyan Ulaş Gölü'ne 'ilaç' oldu
        Kasım yağışları, kuruyan Ulaş Gölü'ne 'ilaç' oldu