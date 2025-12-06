Sivas'ta şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz özel diş polikliniği hizmeti sürüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Diş Hekimliği Fakültesi'nde şehit yakınları ve gazilere haftada bir gün özel poliklinik hizmeti devam ediyor.

Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ile SCÜ Rektörü Prof. Dr. Şengönül tarafından 31 Temmuz'da imzalanan protokol kapsamında bu zamana kadar 25 şehit yakını ile 40 gazi hizmetten yararlandı.

Cuma günleri fakülteye giden aileler, öğretim üyeleri ve uzman personel tarafından öncelikli olarak kabul edilerek, detaylı diş taramaları ile tedavileri ücretsiz yapılıyor.

Rektör Şengönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilere hizmet vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şehit yakınlarını ve gazileri üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Şengönül, 31 Temmuz'da imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 25 şehit yakını ile 40 gazinin tedavisinin yapıldığını ifade etti.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının tüm tedavi taleplerinin yüzde 100 oranında tamamlandığını anlatan Şengönül, "Tedaviler uzman hekimlerimiz ve uzman asistanlarımız tarafından itinayla yürütülmektedir. Yaptığımız anlaşmanın sadece yazıda kalmadığını, ailelerimize sorarak teyit ettim. Bu hizmetlerimizden kendileri de oldukça memnun. Toplumsal sorumluluk bilinciyle de ülkemize değer katmayı görev biliyoruz. Biz inanıyoruz ki bir toplumun gerçek büyüklüğü kahramanlarına ve onların değerli ailelerine verdiği saygı ile ölçülür." diye konuştu.