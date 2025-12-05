Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı

        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:17
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Korkmaz, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanındığı belirterek, "Bu çağın ötesine geçen bir vizyonun, zihniyet devriminin adıdır. Kadını toplumun öznesi yapan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

        5 Aralık'ın yalnızca bir yıl dönümü değil daha fazla eşitlik talebini yükseltme ve kadınların siyasete eşit katılımı için adım atma günü olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bu kararlılığı ortaya koyan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Eylül 2024 Tüzük Kurultayı ile CHP, kademeli artışla yüzde 50 eşit temsili güvence altına alan tarihi bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme, siyasette eşitlik için güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır. 1 Nisan 2024 itibarıyla CHP listelerinden 35 kadın belediye başkanı seçilmiştir. Kadın belediye meclis üyeleri ve kadın il genel meclisi üyelerinin sayısı ciddi biçimde artmıştır. Görüldüğü gibi eşit temsil ancak siyasi irade varsa mümkündür. Kadın varsa demokrasi vardır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

