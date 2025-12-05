Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:25
        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

        Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        İstanbulspor ile Özbelsan Sivasspor, 7 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

