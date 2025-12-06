Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:42
        Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı
        Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

