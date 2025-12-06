Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği yapıldı

        Sivas'ta "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:00
        Sivas'ta "Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği yapıldı
        Sivas'ta "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Yeşilay Sivas Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler bir araya geldi.

        Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de video konferansla katıldığı programda, Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinlikler yaptı.

        Şube başkanı Halit Köksal, buraki konuşmasında, gönüllülüğün önemine değinerek, Yeşilay'ın toplum sağlığına yönelik çalışmaları ve geleceğe dair planlamaları hakkında bilgiler verdi.

        Köksal, etkinliğin ardından gönüllülere emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

