Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı

Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimi çalışmaları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri, özel sektör temsilcileri ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) işbirliğiyle yürütülecek buğday ve arpa demonstrasyon (çiftçilere uygulamayı göstermek için yapılan deneme ekimleri) çalışmaları başlatıldı.

Demonstrasyon, il genelinde planlanan 7 farklı lokasyondan merkeze bağlı Körtuzla köyünde gerçekleştirilen ekimle hayata geçirildi.

Ekim sahasında incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Türkiye’nin tahıl üretiminde Sivas'ın stratejik bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Kentte 7,9 milyon dekar alanda işlemeli tarım yapıldığını ve bunun 3,9 milyon dekarında buğday ve arpa üretimi gerçekleştirildiğini aktaran İnan, TÜİK 2024 verilerine göre Sivas'ın, buğday üretiminde Türkiye 8'incisi, arpa üretiminde ise 5'inci olduğunu ifade etti.