        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı

        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimi çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:48
        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı
        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimi çalışmaları başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri, özel sektör temsilcileri ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) işbirliğiyle yürütülecek buğday ve arpa demonstrasyon (çiftçilere uygulamayı göstermek için yapılan deneme ekimleri) çalışmaları başlatıldı.

        Demonstrasyon, il genelinde planlanan 7 farklı lokasyondan merkeze bağlı Körtuzla köyünde gerçekleştirilen ekimle hayata geçirildi.

        Ekim sahasında incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Türkiye’nin tahıl üretiminde Sivas'ın stratejik bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

        Kentte 7,9 milyon dekar alanda işlemeli tarım yapıldığını ve bunun 3,9 milyon dekarında buğday ve arpa üretimi gerçekleştirildiğini aktaran İnan, TÜİK 2024 verilerine göre Sivas'ın, buğday üretiminde Türkiye 8'incisi, arpa üretiminde ise 5'inci olduğunu ifade etti.

        Demonstrasyon kapsamında, SBTÜ'nün yürüttüğü ıslah programları ile geliştirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen yerli buğday ve arpa çeşitlerinin performanslarının, Sivas'ın ekolojik koşulları altında bilimsel yöntemlerle değerlendirileceğini anlatan İnan, şunları kaydetti:

        "Çalışmalar kapsamında il genelinde 7 farklı lokasyonda 13 ekmeklik buğday ve 1 arpa çeşidi denemeye alınmıştır. Toplam 20 dekar büyüklüğünde parseller belirlenmiş olup her bir lokasyonda yaklaşık 4-5 dekar alan demonstrasyon amacıyla ekilmiştir. Ziraat mühendisleri ve araştırmacılar tarafından yürütülecek izleme sürecinde, çeşitlerin fenolojik gelişim dönemleri, hastalık ve zararlılara karşı tolerans düzeyleri, iklim koşullarına adaptasyon yeteneği, verim ve kalite parametreleri detaylı biçimde kayıt altına alınacaktır. Elde edilen veriler istatistiksel analizlerle değerlendirilecek, sonuçlar hem üretici tavsiyelerine hem de gelecekteki ıslah programlarına yön verecektir. Böylece bölgeye en uygun, yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin belirlenmesi sağlanacaktır."

        İnan, yürütülen bu çalışmalarla tarımda dışa bağımlılığın azaltılmasının, yerli çeşitlerin yaygınlaştırılmasının ve üreticilerin karlılığının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

