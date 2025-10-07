Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da hayırsever iş insanından öğrencilere kırtasiye ve okul forması desteği

        Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından öğrencilere kırtasiye ve okul forması hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:11
        Hayırsever iş insanı Ramazan Vural tarafından temin edilen okul forması, kırtasiye seti, okul çantası ve yardımcı kitaptan oluşan hediyeler Şerefiye köyündeki Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

        Şerefiye köyü muhtarı Nurettin Aslan, desteklerinden dolayı Vural'a teşekkür ederek, "Şerefiye merkez ve çevre köylerimizdeki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak amaçlı iş insanımız Ramazan Vural'ın değerli katkılarıyla hazırlattığımız hediye paketlerini çocuklarımıza ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Her zaman öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, okulumuzun yanındayız. Gücümüzün yettiği her konuda destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak tarafından iş insanı Ramazan Vural'a plaket verildi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

