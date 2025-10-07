Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yetiştirilen zeron buğdayından organik bulgur üretildi

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ekimi yapılan zeron buğdayı, analizlerin ardından hasat edilerek bulgura dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yetiştirilen zeron buğdayından organik bulgur üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ekimi yapılan zeron buğdayı, analizlerin ardından hasat edilerek bulgura dönüştürüldü.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hasat edilen organik zeron buğdayı, Kangal ilçesinde Bahri Şahin taş değirmende öğütülerek bulgur haline getirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Sivas İl Temsilcisi İshak Kaan Usta, zeron buğdayının yüksek protein ve guluten değerleriyle yüksek kaliteli bulgur ve un ürünleri üretimine son derece uygun olduğunu belirtti.

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyarette çalışmayı yapan ekibe de teşekkür eden Usta, "Zeron buğdayından üretilen bulguru pişirdik, son derece kaliteli ve lezzetli olduğunu gördük. Sivas'ımızın bu tür yerel tarımsal değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu tarz üretimlerin desteklenmesi şart. Üniversitemizin AR-GE merkezindeki tüm çalışmalarda yanlarında olacağız. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kadınlardan Filistin için 'sessiz' zincir
        Sivas'ta kadınlardan Filistin için 'sessiz' zincir
        Sivasspor-Serikspor maçının ardından
        Sivasspor-Serikspor maçının ardından
        Özbelsan Sivasspor - Serikspor: 0-0
        Özbelsan Sivasspor - Serikspor: 0-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralan...
        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralan...
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı