Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Enes Biroğlu

        Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 81 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Charisis), Ethemi, Kimpioka (Dk. 65 Aly Malle), Bekir Turaç Böke

        Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Emrecan Terzi (Dk. 66 Şeref Özcan), Sadygov (Dk. 46 Gökhan Altıparmak), Burak Asan, Amaral (Dk. 66 Erhan Çelenk), Berkovskiy (Dk. 78 Yuran), Selim Dilli (Dk. 78 Şahverdi Çetin)

        Sarı kartlar: Dk.44 Sadygov, Dk. 54 (Serikspor), Dk. 67 Bekir Turaç Böke, Dk. 78 Charisis, Dk. 90+2 Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Özbelsan Sivasspor - Serikspor: 0-0
        Özbelsan Sivasspor - Serikspor: 0-0
        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralan...
        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralan...
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Sivasspor taraftarlarından "Gazze" koreografisi
        Sivasspor taraftarlarından "Gazze" koreografisi
        Sivas'ta öğrencilerden Filistin'e, "Özgür Gazze" koreografili destek
        Sivas'ta öğrencilerden Filistin'e, "Özgür Gazze" koreografili destek
        Sivas Valiliği yapay zekayla "Selçukludan Günümüze Eğitim Şehri Sivas" film...
        Sivas Valiliği yapay zekayla "Selçukludan Günümüze Eğitim Şehri Sivas" film...